Os clubes de futebol viram-se a braços com uma quebra abrupta de receitas por causa das paragens dos campeonatos causada pela pandemia da covid-19 e, por isso, há compromissos já assumidos, que talvez já não consigam cumprir.

O diretor executivo do Slovan Bratislava revelou, em entrevista ao jornal SME, que teme que o Sporting não consiga pagar o valor que ainda falta da transferência de Andraz Sporar.

«Ainda só recebemos um pagamento de 950 mil euros do Sporting. O valor fixo da transferência é de seis milhões e estou preocupado com o impacto da crise e se o clube português vai conseguir cumprir as suas obrigações», afirmou Ivan Kmotrik.

Além dos 6 milhões fixos, os bónus do negócio podem ascender aos 6,6 milhões, podendo a contratação de Sporar, no limite, custar mais de 12,5 milhões de euros aos leões.