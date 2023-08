A mãe de Jenni Hermoso desvaloriza a polémica em torno do beijo na boca de Luis Rubiales, presidente da Federação espanhola, à jogadora durante as celebrações da conquista do título mundial.

«Devemos lembrar que são campeãs do mundo, o resto não tem importância», afirma Marisol Fuentes, à TVE.

Marisol Fuentes apelou a que o foco se mantenha no título alcançado pelas jogadoras e evitou fazer mais comentários sobre o assunto .