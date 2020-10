Surpreendeu a substituição de Diego Simeone, aos 77 minutos, quanto tirou João Félix para colocar em campo Herrera, numa altura em que o At. Madrid não conseguia sair do nulo em casa com o Villarreal. O treinador foi questionado sobre o que procurava com a entrada do mexicano, tendo respondido que queria sobretudo capacidade de passe.

«Procura mais clareza com um médio centro mais fresco e com clareza para encontrar um passe vertical que provocasse algum perigo. Estava a falar-nos desequilibrar no último terço do campo, tivemos muitas dificuldades nesse aspeto, como se viu», respondeu o treinador.