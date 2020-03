A cumprir a segunda temporada no Sp. Braga por empréstimo do Sporting João Palhinha considerou que 2019/20 está a ser uma época ímpar a nível futebolístico e expressou um desejo: «Ser campeão pelo Sp. Braga», começou por dizer na rubrica «Duas de Letra», promovida pelo Sp. Braga nas redes sociais, e que consiste em responder a perguntas dos adeptos e demais cibernautas.

«Sim, este é melhor ano da minha carreira, sobretudo porque já conquistámos uma Taça da Liga, e um título torna logo diferente uma época», assumiu.

O jogador do Sp. Braga considerou que o triunfo sobre o FC Porto na final da Taça da Liga representou a «vitória mais saborosa» da carreira e analisou a evolução que está a ter nos arsenalistas. «O Sporting de Braga foi um clube que me deu a oportunidade de me valorizar, de mostrar o meu valor, deu-me a mão numa altura menos bonita na minha carreira. É um clube que tem vindo a crescer dia após dia, tem uma estrutura muito grande e, para mim, já é um ‘grande' do futebol português. Se continuar assim, vai conquistar objetivos nacional e internacionalmente», perspetivou.

A seguir à vitória sobre o FC Porto, Palhinha colocou o golo apontado ao Benfica, que deu a primeira vitória ao Sp. Braga no Estádio da Luz em 66 anos, num plano de destaque. «Foi um golo muito especial pela envolvência toda, mas mais importante foi ganhar. Permitiu quebrar esse jejum».