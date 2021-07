O Estoril qualificou-se, este domingo, para a segunda eliminatória da Taça da Liga, ao vencer o Nacional por 2-1, em jogo relativo à primeira fase da prova, realizado na Choupana.

O Nacional adiantou-se no marcador na primeira parte, por Rochez, aos 36 minutos, mas o Estoril operou a reviravolta no segundo tempo, com golos de Miguel Crespo (57m) e João Carlos (90m).

Na próxima ronda, o Estoril vai a Famalicão, dia 31 de julho (sábado), às 11 horas.

FICHA DE JOGO:

Jogo realizado no Estádio da Madeira, no Funchal.

Árbitro: Cláudio Pereira.

Nacional: Vagner, Rúben Freitas, Júlio César, Rafael Vieira, José Gomes, Alhassan (Filipe Chaby, 90+1), Jota (Bruno Gomes, 69), Vítor Gonçalves, Witi, Dudu (Francisco Ramos, 69) e Bryan Rochez (Mabrouk Rouai, 69). Treinador: Costinha.

Estoril: Thiago, David (Vital, 65), Gamboa, Lucas Áfrico, Joãozinho, Rosier, Crespo, André Franco (João Carlos, 85), Bruno Lourenço (Elias Achouri, 65), Chiquinho (Luxo, 85) e Gilson (André Clóvis, 65). Treinador: Bruno Pinheiro.