Assim que o Benfica anunciou nas redes sociais a contratação de Jorge Jesus o site oficial do clube foi abaixo e ficou indisponível.

O Benfica publicou nas redes sociais uma nota de «boas-vindas» dirigida a Jorge Jesus, com um link que apontava para o comunicado dirgido à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, publicado no site do clube.

No entanto, terão sido poucos os adeptos que conseguiram chegar à informação oficial, uma vez que o site do clube ficou, desde logo, indisponível, com a imagem que acompanha esta notícia.