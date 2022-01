O FC Porto concretizou recentemente o sonho de um adepto que se destaca por ser o último habitante de uma aldeia na serra do Barroso (Boticas). José Ferreiro vive sozinho em Casas da Serra e nunca tinha visto um jogo no estádio dos dragões.



A história tornou-se conhecida na esfera portista a 26 de dezembro de 2021, após a publicação de uma reportagem do Diário de Notícias sobre José Ferreiro.



Os irmãos de José foram saindo da aldeia, os vizinhos também, o pai faleceu em 1999 e a mão em 2007. Deste essa altura, está completamente sozinho em Casas da Serra, local ainda sem água canalizada e em que a eletricidade chegou apenas em 2009.



Na reportagem, o homem de 52 anos explicou de um dos seus raros prazeres era ver o FC Porto. Para isso, como não tem televisor em casa - apenas um rádio, oferecido por uma jornalista local - tem de andar vários quilómetros até ao café de uma aldeia vizinha. E foi nessa altura que revelou um sonho. «Ver um jogo do Porto lá no estádio.»



Dezenas de adeptos portistas, incluindo vários famosos, contactaram de imediato o clube e o FC Porto respondeu ao desafio. Os dragões levaram José Ferreiro - homem de poucas palavras, algo natural perante o isolamento diário - a um clássico frente ao Benfica e, no final, o adepto conheceu e recebeu uma camisola de Otávio. Um dia inesquecível para o último habitante de Casas da Serra.