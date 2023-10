Numa entrevista concedida à Sky Sport de Itália, José Mourinho deu razão a todos aqueles que dizem que não é humilde.

E tudo, justificou o treinador português da Roma, tem a ver com os feitos que já conseguiu ao longo da carreira, e em clubes como o FC Porto, mas também a Roma ou o Manchester United.

«Tenho de concordar com quem diz que não sou humilde. Consegui muitos feitos. Ganhar a Liga dos Campeões com o FC Porto é obviamente um super feito, com nove jogadores portugueses nos 11 que disputaram a final, e com sete que um ano antes não tinham sequer um jogo disputado na Champions. Foi uma grande conquista», começou por dizer.

«Mas há outros, porque se tive a sorte de trabalhar com grandes equipas e com grandes orçamentos, também tive a dificuldade de trabalhar com equipa onde vencer é um milagre. Ganhei com o Manchester United, uma competição europeia e meia, e uma competição europeia e meia com a Roma», acrescentou.

Na mesma ocasião, Mourinho explicou a importância de saber que treina acima de tudo homens, para além dos jogadores: «Um professor na universidade disse-me: ‘Nunca te esqueças de que não serás um treinador de futebolistas, mas sim de homens e rapazes que jogam futebol.’»

«Não há segredos, trato de simplesmente ser eu mesmo e ter empatia com as pessoas que trabalham comigo. Ser empático também significa ser crítico, exigente, aberto e honesto», atirou.