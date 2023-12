Atualmente sem clube, depois de crescer na formação do FC Porto e de representar a equipa B dos dragões, Ivan Cardoso, de 20 anos, está entre os seis detidos por suspeitas de sequestro e extorsão de dinheiro.

De acordo com Jornal de Notícias, que cita a Polícia Judiciária (PJ) do Porto, o caso remonta a 26 de novembro de 2022, quando Ivan Cardoso e outros cinco homens abordaram um casal, exigindo, «mediante ameaça com arma de fogo, o pagamento de uma suposta dívida, alegadamente inexistente».

A mulher terá sido sequestrada num apartamento do Bairro do Cerco. Entretanto, o grupo forçou o homem, de 30 anos, a entrar num carro e deslocaram-se a Vila Nova de Gaia. O objetivo seria forçar os pais da vítima a pagar a referida dívida, de mil euros.

«Como não conseguiu obter o dinheiro que os raptores pretendiam, o ofendido foi violentamente agredido, conseguindo, no entanto, fugir para a via pública, refugiando-se num café onde, após perseguição, foi novamente atacado», refere a investigação da PJ.

No local, várias pessoas chamaram a PSP e os agressores dispersaram. No entanto, todos os elementos do grupo foram identificados.

Entre os detidos está o pai de um dos suspeitos, pela posse de uma arma ilegal e munições. Contudo, já saiu em liberdade. Os outros cinco suspeitos vão esta quarta-feira ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto.