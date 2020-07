A contestação à atual direção do Sporting vai aumentando. Nesta terça-feira, uma claque do clube leonino (Juve Leo) colocou várias faixas em frente ao Estádio de Alvalade, exigindo a demissão dos principais responsáveis do Sporting.



«É tempo de dizer basta, é tempo de todos os Sportinguistas se unirem e apontarem a porta da rua a esta Direção sem rumo», justifica a Juventude Leonina.



Na segunda-feira, foi a vez de vários núcleos leoninos (Braga, Barcelos, Batalha, Vila do Conde e Póvoa de Varzim) manifestarem publicamente o seu descontentamento com o atual rumo do clube.