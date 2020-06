Luciano Vietto conseguiu escapar a uma cirurgia ao ombro direito, pelo menos para já, mas pode não conseguir recuperar a tempo de voltar a jogar esta época.

O avançado argentino sofreu uma luxação mesmo à beira do intervalo do jogo com o Paços de Ferreira, disputado na passada sexta-feira.

Para já a avaliação do departamento médico descarta uma cirurgia, mas tudo dependerá da reação de Vietto, que ainda assim pode enfrentar uma paragem de quatro a seis semanas.

No melhor destes cenários, o avançado falharia os jogos com Tondela, Belenenses, Gil Vicente e Moreirense. O Sporting defronta de seguida o Santa Clara, a 10 de julho, precisamente quatro semanas depois da lesão.

O cenário das seis semanas de paragem já remete para o fim de semana em que está prevista a conclusão da Liga. Nesse caso será previsível que Vietto falhe também os encontros com FC Porto e Vitória de Setúbal, sendo que a formação leonina fecha a temporada com um dérbi na Luz, frente ao Benfica.

Recrutado esta época ao Atlético de Madrid, por um valor base de 7,5 milhões de euros, Vietto soma 33 jogos de leão ao peito, com oito golos apontados.