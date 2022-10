O treinador Miguel Valença não resistiu à derrota do último fim de semana, em Olhão (1-0, em casa do Moncarapachense), e deixou o comando da Académica, anunciou o clube da Liga 3 esta segunda-feira.

Nas redes sociais, o clube de Coimbra despediu-se do técnico de 32 anos, que conseguiu apenas uma vitória nos oito jogos em que esteve no banco.

«Ao longo destes quatro meses, Miguel Valença e a sua equipa, fizeram sempre parte da solução. Ao contrário do que tantas vezes encontrámos no clube, a sua forma de enfrentar os problemas foi sempre procurando resolvê-los, sem se resignar ou esperar que alguém os resolvesse», lê-se no comunicado da Briosa, com referência ainda ao facto de o treinador ser um homem da casa.

«Miguel Valença faz bem ao futebol, torna-o melhor. Pelo respeito que ganhou das pessoas que à sua volta trabalharam, pela sua forma sempre educada de estar. No entanto, a ditadura dos resultados leva a que a partir de hoje volte à sua condição de sócio e adepto, cedendo, assim, o seu lugar no banco.»

A Académica, que caiu para a Liga 3, ocupa o 12.º e último lugar da Série B da prova.

Miguel Valença, refira-se, já tinha passado por Oliveira do Hospital, Anadia e Real SC.