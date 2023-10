Roger Schmidt promove apenas duas alterações em relação ao clássico com o FC Porto para o embate desta noite com o Inter Milão, em San Siro, mas a estreia de Bernat no lado esquerdo da defesa obriga a mais alterações no onze.

Acompanhe o Inter-Benfica AO VIVO

Morato rende o castigado António Silva no eixo da defesa, mas a grande surpresa reservada pelo treinador alemão é a entrega da defesa do flanco esquerdo a Bernat, empurrando Aursnes mais para a frente.

A estreia do lateral espanhol obriga também a alterações no ataque, com Schmidt a prescindir da referência Petar Musa, esta noite no banco, para apostar num ataque mais móvel, com Di María, Rafa Silva e David Neres.

Simone Inzaghi, por seu lado, promove apenas uma alteração na defesa, com Pavard a entrar para o lugar de Darmian. De resto, a equipa italiana apresenta-se na máxima força, com Marcus Thuram e Lautaro Martínez na frente de ataque.

Em comparação com o jogo entre estas mesmas duas equipas de abril, relativo à segunda mão dos quartos de final, Roger Schmidt repete apenas três jogadores: Otamendi, Aursnes e Rafa Silva. Simone Inzaghi repete sete do onze de há seis meses num jogo que acabou com um empate 3-3.

As equipas oficiais:

INTER MILÃO: Sommer; Bastoni, Acerbi e Pavard; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhtaryan e Dimarco; Macus Thuram e Lautaro Martínez.

Suplentes do Inter: Di Gennaro, Audero, De Vrij, Cuadrado, Klaassen, Asllani, Augusto, Bisseck, Darmian, Sarr e Aléxis Sánchez.

BENFICA: Trubin; Bah, Morato, Otamendi e Bernat; Kökçu e João Neves; Di María, Aursnes e Rafa Silva; David Neres.

Suplentes do Benfica: Samuel Soares, Kokubo, Jurásek, Tomás Araújo, Arthur Cabral, Gonçalo Guedes, Tengstedt, João Mário, Chiquinho, Tiago Gouveia, Florentino e Musa.