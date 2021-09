Jorge Jesus manifestou máximo respeito por Mircea Lucescu, treinador do Dínamo Kiev, recordando que é um dos treinadores em atividade com mais títulos na Europa. Nesse sentido, o treinador do Benfica coloca a equipa ucraniana ao nível do Benfica, bem como do Barcelona e Bayern Munique.

«Se estivemos a olhar para o Dínamo como a equipa mais fraca do grupo, não é verdade, em nada. Têm um treinador mais titulado do mundo. É um treinador por quem tenho um respeito muito grande. Tem uma equipa que teve no Campeonato da Europa cinco jogadores que foram sempre titulares. Isto são sinais evidentes que vamos jogar com uma grande equipa. Não olho para o Dínamo Kiev de forma diferente do Barça e Bayern. Se me perguntarem se vou tentar ganhar ao Barcelona, vou tentar, ganhar ao Bayer? Vou tentar. Com o Dínamo Kiev é a mesma coisa», atirou na antevisão do jogo da primeira jornada da Liga dos Campeões.

Mircea Lucescu, de 76 anos, está há apenas duas temporadas no Dínamo Kiev, mas tem uma longa carreira, desde o início dos anos oitenta do século passado, com um sistema de jogo bem vincado. «A grande maioria dos treinadores têm a mesma ideia do senhor Lucescu. Acreditam num sistema e trabalham nesse sistema a cem por cento. Ele acredita e tem razão. Acabei de dizer que é o treinador com mais títulos em atividade. Sabemos bem qual é a ideia de jogo dele e sabemos que dificilmente vai mudar esse sistema. Vamos jogar como uma boa equipa. Não sinto que o Dínamo Kiev tenha uma diferença tão grande para o Barcelona e Bayern. A começar pelo treinador», insistiu.

Quanto ao Dínamo Kiev, Jorge Jesus destaca o ataque posicional e os lances de bola parada como características mais fortes. «Dos momentos de jogo que esta equipa tem, é uma equipa forte nas bolas paradas, forte no ataque posicional e com uma ideia de jogo que gosto, porque também penso como o treinador do Dínamo. Temos de tentar parar aqueles dois ou três jogadores que são mais importantes na organização do jogo do Dínamo. Trabalharmos em cima disso e vamos procurar travar o ataque posicional que é o momento mais fortes desta equipa», destacou ainda.