A equipa de sub-19 do Benfica voltou a vencer o Bayern Munique, agora no centro de estágios da equipa bávara, por 2-0, e desta forma continua em posição privilegiada, no segundo lugar do Grupo E da Youth League, para garantir a qualificação para a próxima fase. Tal como no jogo do Seixal, a equipa comandada por Luís Castro foi muito superior à formação alemã, sobretudo na primeira parte, e o resultado só peca por escasso.

Uma superioridade que foi evidente desde o início do jogo, com a equipa portuguesa, com um forte apoio dos muitos emigrantes nas bancadas, a marcar dois golos e a atirar duas bolas aos ferros, entre muitas outras oportunidades na primeira meia-hora de jogo.

Um autêntico vendaval com nota artística. Luís Semedo deu o primeiro sinal, com um remate à trave, logo aos três minutos, e, outros três minutos volvidos, o lateral esquerdo Rafa Rodrigues abriu o marcador, com um golaço com o pé direito de fora da área a levar a bola ao ângulo.

Só dava Benfica, com a equipa de Luís castro muito subida, a pressionar alto e a colocar constantes problemas aos bávaros, como ficou evidente no segundo golo, aos 12 minutos. Ballis, guarda-redes do Bayern, procurava colocar a bola no campo contrário, mas Luís Semedo saltou à sua frente e a bola acabou por bater-lhe nas costas e encaminhar-se para a baliza. Um golo feliz, mas que traduzia bem o que se passava em campo, até porque a equipa portuguesa contou com novas oportunidades flagrantes para ampliar a vantagem até ao intervalo.

Aos 23 minutos, por exemplo, o central António Silva, na sequência de um pontapé de canto, elevou-se bem na área e cabeceou ao poste. Logo a seguir, em mais um canto, foi a vez do lateral João Tomé surgir destacado junto ao primeiro poste para cabecear a rasar a barra.

Ao intervalo o resultado estava longe de transmitir a superioridade do Benfica, mas a segunda foi bem diferente. O Bayern manteve uma intensidade baixa e trocava a bola longe da baliza de Samuel Soares. Por outras palavras, não incomodava. Neste sentido, o Benfica aproveitou os segundos 45 minutos para gerir, com um «treino» em plena competição, mas sempre à espreita de uma transição que lhe permitisse chegar a mais um golo.

Luís Castro também foi gerindo a partir do banco, primeiro com João Neves e João Resende a substituírem Pedro Santos e Martim Neto, mais tarde lançando também Rodrigo Matos e Diogo Spencer. Uma segunda parte bem menos exuberante, com o Benfica a garantir o mais importante.

Com esta vitória, o Benfica segue no segundo lugar, com 9 pontos, menos um do que o Dínamo Kiev que ainda terá de jogar no Seixal, num jogo que está marcado para 8 de dezembro. Os ucranianos golearam, também esta terça-feira, o Barcelona por 4-1 e seguem no topo da classificação, ainda sem derrotas.

O Bayern, por seu lado, ainda sem pontos e sem um único golo marcado (onze sofridos) já está fora da corrida.

Recordamos que o primeiro classificado garante a qualificação direta para os oitavos de final, enquanto o segundo terá ainda de disputar um play-off.