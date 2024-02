O FC Porto recebe o Arsenal, esta quarta-feira, no Dragão, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.



O jogo tem início marcado para as 20h00 e poderá acompanhá-lo AO MINUTO, aqui. O duelo entre portistas e «gunners» será transmitido na TVI e na APP e site do Maisfutebol.



Sérgio Conceição tem três baixas de peso para o embate com os ingleses: Zaidu, Marcano e Taremi estão lesionados e não podem ser opção para o técnico azul e branco. Espera-se, portanto, uma equipa próxima da que defrontou o Estrela da Amadora, no passado sábado.



Por sua vez, Mikel Arteta também tem vários atletas indisponíveis por lesão. Timber, Tomiyasu, Zinchenko e Gabriel Jesus estão lesionados enquanto Partey e Fábio Vieira treinaram na véspera da visita à Invicta, mas permanece em dúvida a sua utilização.



Confira o onze provável do FC Porto na galeria associada.