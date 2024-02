Apesar de frisar, por diversas vezes, a inexperiência da equipa do Arsenal na Liga dos Campeões, Mikel Arteta assegurou que os «gunners» estão entusiasmados para o embate com o FC Porto e para provar que merecem ser um dos candidatos.

O treinador espanhol assumiu que seria «incrível» vencer a final no Estádio de Wembley, em Londres.

«Está na nossa cabeça, mas amanhã [quarta-feira] temos um grande obstáculo pela frente. Não temos muita experiência, 95% dos nossos jogadores nunca jogou nos oitavos, eu também não, mas temos muito entusiasmo, energia e um ponto a provar: o de que somos bons suficientes. E é com essa paixão que vamos jogar», afirmou Arteta, em conferência de imprensa, no Dragão.

O técnico sublinhou que a equipa londrina não está nesta fase da Champions há sete anos e alertou que os jogos podem decidir-se «por detalhes», porque «todas as equipas estão muito bem preparadas e são difíceis». Além disso, preferiu «não tomar as coisas como garantidas» e deixou elogios ao FC Porto.

«Estou muito impressionado com o FC Porto. Conheço o treinador, sei muito bem a história que têm. Têm muitas qualidades em diferentes fases do jogo. É um adversário muito difícil que vamos defrontar amanhã [quarta-feira], mas estamos muito entusiasmados», disse.

«Sabemos o adversário que vamos defrontar e a história deste clube nesta competição», completou.

Arteta assumiu ainda que espera um bom ambiente nas bancadas do Dragão, que terá lotação esgotada.

«Espero um ambiente espetacular no Dragão, como acontece sempre aqui. É uma equipa com muitos adeptos, muita história no futebol, de uma cidade com uma paixão pelo futebol tremenda. São ambientes muito bonitos para jogar. Participar nestes jogos são os desafios que jogadores e treinadores querem», assumiu.

O FC Porto recebe o Arsenal esta quarta-feira, às 20h00, num jogo que terá transmissão televisiva na TVI e acompanhamento AO MINUTO no site e APP do Maisfutebol.