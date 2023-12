O FC Porto destaca-se no sétimo lugar entre as dez equipas que mais milhões arrecadaram, até ao momento, na Liga dos Campeões, depois da equipa de Sérgio Conceição ter garantido, na última quarta-feira, mais uma qualificação para os oitavos de final da milionária competição.

Com um total de quatro vitórias e duas derrotas, 15 golos marcados e 8 consentidos, a equipa do Dragão destacou-se no segundo lugar do Grupo H, com os mesmos 12 pontos do que o Barcelona. Uma performance que se traduziu num proveito de mais de 63 milhões de euros [63.569.947).

Um top-tem liderado pelo poderoso Real Madrid que, no grupo do Sp. Braga, encerrou a fase de grupo com o máximo de 18 pontos, com seis vitórias (16 golos marcados e 7 sofridos). Uma qualificação perfeita da equipa de Carlo Ancelotti, compensada com o maior prémio até ao momento, com quase 80 milhões de euros de receitas.

No segundo lugar desta lista está o Bayern Munqiue que também fechou a fase de grupos invicto, com cinco vitórias e apenas um empate, com receitas de 76,6 milhões de euros.

O Manchester City de Pep Guardiola completa o pódio das equipas que mais euros arrecadaram até à última jornada da fase de grupos, tal como o Real Madrid, também com vitórias em todos os jogos e um total de receitas de 76,4 milhões de euros.

O FC Porto aparece, depois, no sétimo lugar, entre o Paris Saint-Germain e o Borussia Dortmund, com um total de 63,5 milhões de euros.

