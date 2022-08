Morato, jogador Benfica, em declarações na flash interview da CNN, após a vitória frente ao Dínamo Kiev (3-0), na segunda mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões e que deu o apuramento para a fase de grupos da prova:



«Todos sabem o quanto é difícil e é preciso trabalhar para jogar no Benfica. Trabalhei para isso, procurei o meu espaço e a minha oportunidade. Se tiver mais oportunidades, vou agarrá-las com unhas e dentes.»



[Sobre a concorrência de Vertonghen, Lucas Veríssimo, entre outros]: «É normal. Quem tem a ganhar com todos esses nomes é o Benfica.»



«Aliviados pelo apuramento? Claro. O nosso objetivo era estar na fase de grupos da Champions. Vamos ver quem vão ser os nossos adversários e quem sabe alcançar o que conseguimos na época passada ou melhor.



Mais fortes do que na época passada? Creio que sim.»