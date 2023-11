Nos primeiros minutos do jogo frente à Real Sociedad, a claque do Benfica lançou tochas sobre os adeptos bascos. Imediatamente após o encontro, o presidente da formação txurdi-urin, Jokin Aperriba, considerou o que aconteceu como «escandoloso» e prometeu que o clube vai «perseguir os delinquentes» responsáveis por esses atos.



«Quero pedir perdão aos adeptos da Real que não têm culpa do que aconteceu. Tochas, potes de fumo... Podem ter a certeza que a Real Sociedad vai agir penalmente contra os delinquentes que atiraram tochas e temos provas. Pela Real, vão presos. Vamos disponibilizar todos os meios, com imagens, o que for, para identificar essas pessoas», referiu, na sala de imprensa.



«Já antes do jogo, três pessoas foram detidas, um adepto da Real, mas que não é sócio. Existe um problema que não tem uma solução fácil. Durante a tarde, alguns adeptos do Benfica foram atrás dos adeptos da Real. A polícia atuou rapidamente, mas é complexo controlar tudo. A Real vai com tudo contra essas pessoas. A revista foi feita de forma minuciosa, obrigámos as pessoas a tirarem as sapatilhas, conseguimos encontrar algumas coisas, mas outras passaram. Tentámos fazer o melhor possível. Vamos tomar medidas e ver como podemos assegurar a segurança das pessoas da Real Sociedad. Sinto muito Pedimos aos adeptos que não façam o mesmo aos adeptos que possam ver na rua. A culpa é de uns deliquentes, não dos dois mil adeptos que estiveram aqui. Tentaremos levá-los à justiça. Disseram-me que não há feridos, mas não tenho provas», acrescentou.



O dirigente do emblema basco revelou ainda que o homólogo do Benfica, Rui Costa, lhe pediu desculpa pelo comportamento dos adeptos das águias.



«O presidente do Benfica está envergonhado e pediu-me desculpa. Isto não representa o Benfica, não tenho dúvidas. Estamos a falar de delinquentes que lançaram tochas e que muitas vezes, nem são sócios do clube. (...) A nossa missão é colaborar ao máximo com a justiça. Não temos capacidade para atuar além disso. Os adeptos da Real também colaboram para que isto não aconteça», concluiu.



Refira-se que o Benfica já emitiu um comunicado acerca do sucedido, pediu desculpas e prometeu colaborar com a justiça.