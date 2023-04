Vinícius Júnior esteve em destaque no triunfo do Real Madrid contra o Chelsea. O internacional brasileiro fez uma assistência, somou arrancadas incríveis e dribles desconcertantes. No fundo, o avançado dos merengues tornou a noite de Reece James e de Fofana num pesadelo.



«Não mostrou nenhum respeito pelo Reece James. Cada vez que tinha a bola, Vinícius ia para cima dele». Foi assim que o Rio Ferdinand, citado pelo AS, resumiu a prestação de Vinícius e deixou um aviso: «Vai fazer o mesmo em Stamford Bridge.»



Lembre-se que o campeão europeu e espanhol derrotou os ingleses por 2-0 com golos de Benzema de Asensio. A segunda mão desta eliminatória está agendada para a próxima terça-feira, às 20h00, em Londres.