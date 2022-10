Amor com amor se paga.



O FC Porto «vingou-se» da goleada sofrida no Dragão e aplicou resultado idêntico no Jan Breydel ao Club Brugge (4-0).



No fundo, os portistas puxaram o campeão belga das nuvens. A equipa de Carl Hoefkens entrou para esta penúltima jornada do grupo B com o apuramento garantido e sem golos sofridos. No entanto, não aguentou o fogo do Dragão e desceu à terra – da pior maneira.



Os campeões nacionais não jogaram com sede de vingança. Jogaram com inteligência, consciente de tudo o que tinha de fazer e acima de tudo, que espaços ocupar para chegar à baliza de Mignolet. Logo aos sete minutos, Eustáquio perdoou na cara do internacional belga.



Não foi só o luso-canadiano. Taremi, por duas vezes, Uribe e Galeno juntaram-se ao desperdício e não fizeram melhor. Otávio segurava a batuta, Galeno rasgava a defesa do Club Brugge pela esquerda e Taremi espalhava classe em terrenos interiores. As oportunidades sucediam-se e era quase impossível os azuis e brancos não marcaram – Taremi quebrou o enguiço e aproveitou um passe sensacional de Otávio para abrir o marcador.



Os belgas, feridos, tentaram dar um ar da sua graças embora nunca tenham sido capazes de superar a excelente organização adversária. O resultado era lisonjeador para o Club Brugge ao intervalo.



Diogo Costa e água por todo lado na Veneza do Norte



A segunda parte começou praticamente com um penálti cometido por David Carmo e descortinado pelo VAR. O árbitro marcou grande penalidade e Vanaken permitiu a defesa de Diogo Costa. No entanto, Otávio entrou na área antes do tempo e o lance foi repetido. O capitão do Club Brugge, quiçá por receio, passou a responsabilidade a Lang. Pese tenha mudado o marcador, o desfecho foi o mesmo: defesa do guarda-redes portista.



O jogo virou nesse momento. Negado o empate, o campeão da Bélgica afundou-se ao ritmo de Galeno, Otávio e sobretudo, de Taremi. Impotentes, os belgas deixaram entrar água por todo o lado. Numa jogada de insistência, Sylla não conseguiu afastar a bola e Evanilson fez o 0-2.



A vitória era uma formalidade. Faltava saber por quantos golos é que o FC Porto ia ganhar. Três minutos depois, Galeno voltou a fugir pela direita e serviu Taremi. Altruísta, o iraniano assistiu Eustáquio que, à segunda, assinou o 0-3.



Chocolate belga no Jan Breydel.



Volvidos dez minutos, Otávio serviu de bandeja Taremi e o prato da «vingança» foi colocado no fundo da baliza de Mignolet. Com o Club Brugge arrasado, o FC Porto ainda ameaçou marcar mais. Não fosse Mignolet ter travado o remate de Otávio e o resultado final seria ainda mais pesado.



O Dragão cuspiu fogo na Veneza do Norte e tem o apuramento na mão.



[IMAGENS VÍDEO ELEVEN SPORTS]