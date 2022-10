No primeiro duelo do dia entre as duas equipas, o FC Porto levou a melhor sobre o Club Brugge. Os sub-19 dos dragões venceram por 2-1 na Bélgica e garantiram o apuramento, resta saber se para o play-off ou para os oitavos de final.



Os azuis e brancos vão discutir o primeiro lugar do grupo B com o Atlético de Madrid, na última jornada.



Apesar do empate ser suficiente para assegurar a passagem, a equipa de Nuno Capucho mostrou logo aos 121 segundos (!) as suas intenções. Num contra-ataque, Spiellers escorregou e «entregou o ouro» a Jorge Meireles. O avançado (atenção, é jogador) lançou a velocidade de Rui Monteiro e o talento do extremo fez o resto: 0-1.



O defesa do Brugge a dar uma de Gerrard e Rui Monteiro não perdoa 😎



O conjunto belga continuou a ter bola, mas sem assustar Gonçalo Ribeiro. A exceção foi um cabeceamento perigoso de Ordóñez, na sequência de um pontapé de canto do capitão Engels. A pouco e pouco, os azuis e brancos conseguiram ensaiar boas combinações pelo corredor central e deixaram apontamentos de qualidade.



Depois de um primeiro aviso, Candé marcou mesmo e ampliou a vantagem portista. A jogada do FC Porto é absolutamente sensacional e tem Jorge Meireles como protagonista ainda que este não tenha marcado. O avançado fez ruir a organização defensiva do Club Brugge com uma receção orientada a meio-campo e lançou Martim Fernandes que lhe devolveu a bola. O jovem dos dragões tocou de calcanhar para o remate em jeito de Candé. Excelente lance de futebol!



A superioridade azul e branca acentuou-se nos instantes finais da primeira parte e o 0-3 esteve perto de acontecer não fosse a defesa de Maton a impedir o bis de Rui Monteiro. Em cima do intervalo, o Club Brugge esteve perto de reduzir na melhor jogada que fez na primeira parte, mas Audoor não conseguiu bater Gonçalo Ribeiro.



O guardião do FC Porto, de apenas 16 anos, voltou a brilhar na segunda parte ao travar o pontapé de Vermant após um mau passe de Regal. Os dragões jogaram com o resultado na segunda parte, baixaram a intensidade e perderam alguma da capacidade que mostraram para sair no contra-ataque no primeiro tempo.



Pese os remates de Jorge Meireles e de Candé, o Club Brugge foi a equipa mais perigosa na etapa complementar. Os belgas tiveram, inclusive, ocasiões para encurtar diferenças no marcador. A melhor de todas foi um cabeceamento ao poste de Furo (75m).



Capucho não gostava do que estava a ver e foi alterando várias peças, esgotando as substituições. Imediatamente após a bola ao ferro, o FC Porto como que sentiu o perigo e ameaçou o 0-3 que fecharia, em definitivo, o encontro. No entanto, Maton agigantou-se e travou os remates de Agbonifo e de Candé.



O Club Brugge chegou ao (merecido) golo de honra. Após mais um cruzamento da direita, Servais aproveitou a má abordagem da defesa contrária e ganhou espaço para a finalização certeira. Adivinhavam-se sete minutos de sofrimento para os meninos de Capucho. O FC Porto aguentou o ímpeto do oponente, passou por um par de sobressaltos, mas segurou o triunfo.