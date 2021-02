Paulo Dybala e Aaron Ramsey, recuperados de lesões, integram a lista de convocados da Juventus que, ainda esta terça-feira, vai rumar ao Porto para o embate no Estádio do Dragão, marcado para quarta-feira, relativo à primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Andrea Pirlo orientou um último treino na Cortinassa, no centro de treinos da equipa de Turim, já com os dois jogadores reintegrados, embora o treinador, na conferência de imprensa, tenha explicado que o avançado argentino, apesar de viajar com a equipa, ainda não está apto para jogar.

O treino acabou por ditar um revés para o treinador italiano, uma vez que Bonucci, que tinha ficado de fora do jogo com o Nápoles por fadiga, teve uma recaída e vai falhar o Dragão, apesar de viajar: uma situação idêntica à de Dybala. Sem Bonucci, Pirlo deverá manter a dupla Chiellini e De Ligt no eixo defensivo.

A convocatória da Juventus, como já era esperado, conta com dois antigos jogadores do FC Porto: Danilo e Alex Sandro.