Caos nas ruas de Istambul na última madrugada com garrafas e cadeiras a voar em confrontos entre adeptos do Galatasray e do Bayern Munique que se defrontam esta terça-feira em jogo da terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

De acordo com a imprensa local, cerca de 70 adeptos alemães envolveram-se em confrontos com 30 adeptos turcos, por volta das três da manhã, dos quais resultaram, pelo menos, cinco feridos, entre os quais quatro alemães que foram transportados para o hospital e, mais tarde, para os respetivos hotéis.

O Galatasaray, onde joga Sérgio Oliveira, recebe o Bayern Munique de Raphäel Guerreiro a partir das 19h45 locais (17h45 em Lisboa), em Istambul, em jogo do Grupo A da Champions.

O grupo é liderado pela equipa de Munique, com seis pontos, seguido do Galatasaray, com quatro, enquanto o FC Copenhaga de Diogo Gonçalves contabiliza um ponto e Manchester United de Bruno Fernandes e Diogo Dalot ainda não somou pontos neste grupo.

