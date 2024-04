Harry Kane tinha dito na conferência de imprensa que a época do Bayern Munique seria um fracasso se os bávaros não conquistassem a Liga dos Campeões.

Para já, o sonho dos germânicos mantém-se vivo, graças a uma vitória por 1-0 no jogo da segunda mão frente ao Arsenal, depois de um empate a dois golos no encontro em Londres.

A partida da Alemanha começou morna, com o avançado inglês a mostrar o caminho para as meias-finais à equipa de Thomas Tuchel, que contou com o português Raphael Guerreiro no onze inicial. O português atuou no lado esquerdo do ataque bávaro e realizou uma boa exibição no duelo desta quarta-feira.

Na Allianz Arena, o jogo só animou mesmo no início do segundo tempo. Aos 47 minutos, Kimmich cruzou teleguiado para a cabeça de Goretzka, que acertou na trave. Na sequência da jogada, a bola sobrou para Raphael Guerreiro, que atirou contra um defesa dos «gunners», que estava no sítio certo à hora certa.

Ainda assim, a equipa de Mikel Arteta nada conseguiu fazer para parar o golo do triunfo no encontro, que valeu a passagem do Bayern Munique às meias-finais da Liga dos Campeões.

Raphael Guerreiro cruzou da esquerda para o lateral-direito Kimmich, que apareceu na área como um ponta de lança e colocou o conjunto de Thomas Tuchel nas «meias» da Champions, onde não estava desde 2020. O sonho do Bayern, e de Kane, continua vivo, dias depois de ver o Bayer Leverkusen celebrar a conquista do campeonato alemão, que tem duas equipas entre as quatro melhores da Europa.

VÍDEOS: IMAGENS ELEVEN NA DAZN