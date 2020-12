Giroud! O internacional francês fez um póquer na goleada do Chelsea (4-0) frente ao Sevilha, no Ramón Sánchez-Pizjuán.



O «show» do avançado gaulês começou aos oito minutos após passe de Havertz. O atacante enquadrou-se com a baliza, puxou a bola para o pé esquerdo e bateu Vacas.



Com a qualificação garantida, Lopetegui mexeu muito na equipa titular andaluz e deixou de forma Munir, Ocampos, Koundé, Fernando e Vaclik, apesar de perder apenas por um golo de diferença ao intervalo.



No entanto, o Chelsea não desarmou e chegou ao 2-0 aos 54 minutos. Kovacic serviu Giroud que bateu Diego Carlos e picou com o pé direito à saída do guarda-redes contrário. O francês concluiu o hat-trick perfeito com um golpe de cabeça a cruzamento de Kanté (74m). Porém, a noite era toda do avançado do Chelsea que assinou o póquer na marcação de um penálti.



Giroud tornou-se, assim, no primeiro jogador do Chelsea a marcar quatro golos num jogo em provas da UEFA. De resto, este triunfo deixa os londrinos com o primeiro lugar do grupo E assegurado.



No outro jogo deste grupo, o Krasnodar bateu o Rennes e garantiu a qualificação para a Liga Europa. Marcus Berg anotou o único golo da partida aos 71 minutos.





4 - Olivier Giroud is the first Chelsea player to score four goals in a game since Frank Lampard in March 2010 vs Aston Villa, while he's the first to net four for Chelsea in a European Cup/Champions League game. Incredible. pic.twitter.com/p3k9sdCz9k — OptaJoe (@OptaJoe) December 2, 2020