O sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões ditou um duelo entre Benfica e Liverpool. Na reação ao sorteio, Jurgen Klopp relembrou que recebeu a proposta para treinar o Liverpool quando estava numa esplanada em Lisboa.



«Estou ansioso pelo jogo. É um encontro dos quartos de final por isso são jogos difíceis. O Benfica esteve muito bem contra o Ajax. Sei que as pessoas vão dizer que somos favoritos, mas esse é o primeiro erro que se pode cometer. Estamos há demasiado tempo no futebol para cometer este tipo de erros. Estou realmente ansioso. Respeito muito o que o Benfica está a fazer, é um grande clube. Acho que nunca joguei lá para ser 100 por cento honesto. Lisboa, uma grande cidade. Além disso, passei lá a minha última semana de férias. Recebi a chamada de Mike Gordon [diretor do Liverpool] quando estava em Lisboa. Por isso, é uma boa memória. estava sentado numa esplanada quando recebi a chamada e decidi aceitar o convite do Liverpool», recordou, em declarações ao site dos reds.



Lembre-se que da última vez que os encarnados defrontaram os ingleses na Liga dos Campeões venceram a eliminatória dos oitavos de final por 3-0: 1-0 na Luz com um golo de Luisão e 2-0 em Anfield com golos de Simão Sabrosa e Miccoli.