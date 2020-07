Sérgio Aguero vai falhar a receção do Manchester City ao Real Madrid, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, marcado para 7 de agosto, segundo revelou Pep Guardiola.

Aguero, que marcou 23 golos em 32 jogos esta temporada, foi operado em junho a um problema no joelho esquerdo e está em processo de recuperação, tendo falhado as últimas oito jornadas da Premier League. O avançado argentino, há nove anos no Manchester City, é o melhor marcador da história do clube.

«Não contamos com ele para esse jogo (Real Madrid). Não vai recuperar a tempo», disse Pep Guardiola, em conferência de imprensa.

Recordamos que a equipa inglesa venceu o jogo da primeira mão, no Santiago Bernabéu, em Madrid, por 2-1.

«Temos duas semanas. Vamos começar a preparar o jogo e tentar chegar nas melhores condições. É isso que vamos fazer», explicou Guardiola.

Caso confirme a vitória na eliminatória, o Manchester City, de Bernardo Silva e João Cancelo, irá marcar presença na Final 8 que vai decorrer em Lisboa, de 12 a 23 de agosto.