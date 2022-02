Os episódios vergonhosos no final do Clássico entre FC Porto e Sporting foram notícia a nível internacional. Na véspera de defrontar os leões, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, João Cancelo comentou o que se passou no Dragão, recusando apontar o dedo aos intervenientes.



«Como português não gostei do que vi de ambas as partes. Os jogadores têm os nervos à flor da pele, querem representar a sua equipa e foi o que aconteceu. Não vou criticar nenhuma das equipas. Eu também já tive más atitudes, aliás, quase todos os jogadores já tiveram. Para a imagem de Portugal não é bom, mas cada jogador tentou defender o símbolo que tem ao peito da melhor maneira», referiu, na conferência de imprensa que se realizou via Zoom.



O Sporting-Man. City joga-se esta terça-feira, às 20h00, em Alvalade.