O Milan divulgou há instantes a lista dos dezoito eleitos de Stefano Pioli para o embate com o FC Porto programado para esta terça-feira, para o Estádio do Dragão, relativo à terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O treinador do Milan já tinha revelado que Zlatan Ibrahimovic não ia jogar de início, mas o sueco também viaja com a equipa, a par de mais três avançados: Rafael Leão, Giroud e Daniel Maldini.

De fora ficou o croata Ante Rebic, que não recuperou de um toque que sofreu no último jogo com Verona, enquanto, em sentido contrário, o médio francês Tiemoué Bakayoko está recuperado de lesão e viaja para o Porto.

