O Benfica joga esta terça-feira, em Camp Nou, frente ao Barcelona, numa partida a contar para a quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões e para seguir aqui, ao MINUTO.



Xavi não pode contar com Akhomach, titular no dérbi da Catalunha. O jovem avançado espanhol foi expulso no jogo da Youth League entre os blaugranas e o Dínamo de Kiev e terá de cumprir castigo. Sergi Roberto, Fati, Pedri, Braithwaite e Aguero são baixas confirmadas enquanto Dest e Dembélé permanecem em dúvida.



Por outro lado, Jesus apenas não pode contar com os lesionados Diogo Gonçalves, Rodrigo Pinho, Radonjic e Lucas Veríssimo.



As duas equipas partem para este jogo separadas por dois pontos: o Barça tem seis e o Benfica quatro. Uma vitória dos blaugranas deixa os encarnados fora dos «oitavos». Por sua vez, um triunfo deixa as águias em boa posição para seguirem para a fase a eliminar.



Veja os onzes prováveis na galeria associada.