Depois de ter falhado os jogos frente a Metz e Montpellier, Lionel Messi está recuperado do problema no joelho esquerdo e poderá defrontar o Manchester City, a contar para a Liga dos Campeões. O italiano Verratti também poderá estar de volta às opções de Pochettino.



«O Marco [Verratti] treinou bem nos últimos dias. Penso que poderá fazer parte do grupo. Começar de início? Não sei, mas é uma possibilidade. O Leo esta na mesma situação. Evoluiu muito bem e ele estará na equipa, mas não sei se vai ser titular. Ele é o melhor jogador do mundo, mas é humano como todos. Ele precisa de tempo para se adaptar a uma nova equipa, cultura e país. Ele esteve 20 anos no Barcelona, tudo é novo para ele. Não tenho dúvidas de que tudo vai correr bem e de que vamos ter grande sucesso com o Leo», referiu, em conferência de imprensa.



O jogo entre franceses e ingleses está agendado para esta terça-feira, às 20h00.