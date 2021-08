André Ramalho, defesa do PSV Eindhoven, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Benfica (1-2), no Estádio da Luz, em jogo da primeira mão do play-off da Liga dos Campeões:

- Foi um jogo difícil, mas, a este nível, fizemos um bom jogo. Na primeira parte tivemos as nossas oportunidades, não devíamos ter concedido o segundo golo, mas na segunda parte mostrámos o que somos capazes de fazer. Tivemos muitas oportunidades, merecíamos um segundo golo, vamos ver o que acontece para a semana.

- Perdemos 2-1 aqui em Portugal, gostaríamos de ter ganho, mas não foi um mau resultado. Conhecemos as nossas capacidades e, para a semana, com o apoio dos nossos adeptos, vamos moralizar-nos para virar a eliminatória.

[O que mudou depois do 2-0?]

- Tínhamos de continuar a jogar como sabemos, não podíamos ficar ansiosos. Se jogássemos como sabíamos, podíamos conseguir chegar ao golo. Não é um grande resultado, mas se perdessemos o controlo podia ser pior. Fizemos uma grande segunda parte e, como já disse, devíamos ter marcado um segundo golo.

[A equipa ficou nervosa com os golos sofridos?]

- Não, não senti isso. Há dias que as coisas não saem como queremos, mas acho que não jogámos mal, fizemos um bom jogo, mas devíamos ter sido mais eficazes. Deveríamos ter tentado marcar mais golos, ter feito mais pressão sobre o Benfica. Na minha opinião, o Benfica teve duas oportunidades e fez dois golos. Não estávamos nada nervosos.

[Como explica a diferença entre as duas partes?]

- Na primeira parte também mostrámos qualidade para marcar golos, conseguimos pôr pressão em cima do Benfica, mas depois do 2-0 não é fácil. Temos de ser mais agressivos. Fomos mais compactos e agressivos na segunda parte. Se começarmos assim todos os jogos será melhor. Entrámos bem na segunda parte, marcámos um golo e devíamos ter marcado um segundo.

[O que se pode esperar do segundo jogo?]

- O que podemos esperar é um jogo muito competitivo em que as duas equipas vão para o tudo ou nada. É o ultimo jogo, da nossa parte sabemos que vamos ter de ser mais agressivos. Conhecemos a qualidade do Benfica, sabemos que não vai ser fácil, mas também acreditamos muito nas nossa qualidade e na capacidade para virar o jogo.