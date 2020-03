O duelo da segunda mão dos oitavos e final da Liga dos Campeões, entre Juventus e Lyon, vai realizar-se à porta fechada, anunciou o presidente do clube francês, Jean-Michel Aulas.



«Temos uma carta da UEFA a informar que a partida [no dia 17 março] será realizada à porta fechada, em Turim», declarou Aulas, acrescentando que é «uma informação diferente daquela que o primeiro-ministro italiano anunciou na segunda-feira», quando anunciou que os jogos em Itália foram suspensos.



O dirigente do clube gaulês esclareceu que «vão ser tomadas as devidas precauções e que a equipa só vai viajar para o norte de Itália no dia do encontro», lembrando que a viagem de avião não dura mais de 45 minutos.



O Lyon, de Anthony Lopes, venceu a primeira mão por 1-0.



Lembre-se que Itália é o país europeu mais afetado pelo coronavírus, tendo já infetado mais de dez mil italianos, o que obrigou o governo transalpino a impor quarentena em todo o país.