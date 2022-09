[IMAGENS VÍDEO ELEVEN SPORTS]



Red Bull Salzburgo e AC Milan empataram a um golo, numa partida da primeira jornada do grupo E da Liga dos Campeões.



Os campeões austríacos foram os primeiros a marcar. Bennacer cometeu um erro, entregou a bola ao adversário e Okafor fez o que quis de Kalulu - o túnel deitou o francês ao tapete - e bateu Maignan. No entanto, o campeão italiano não tardou em responder. Rafael Leão (quem mais?) escapou pela esquerda e cruzou atrasado para um golo fácil de Alexis Saelemaekers.



O internacional português ficou pertíssimo de ser o herói rossonero nos instantes finais. O avançado rematou forte de fora da área, a bola desviou num adversário e bateu no poste da baliza de Kohn.



Este empate deixa o Dínamo Zagreb na liderança do grupo. Os croatas bateram o Chelsea, equipa que ocupa o último lugar enquanto Milan e Salzburgo dividem a segunda posição.