Mario Gotze foi apontado ao Benfica, mas acabou por deixar o PSV e assinar pelo Eintracht Frankfurt, adversário que calhou em sorte ao Sporting, na fase de grupos da Liga dos Campeões. A imprensa alemã questionou o técnico dos leões acerca do internacional alemão.

Ora, Amorim frisou que o herói germânico do Mundial 2014 não terá qualquer tipo de atenção especial por parte dos verde e brancos.



«Não vamos fazer qualquer marcação especial. Ele é um jogador tão inteligente que, ao perceber que estava a ser marcado, iria sair para outras zonas. É um jogador que troca bastante com o Kamada e é difícl controlar esses movimentos. Não podia dizer para irem sempre atrás dele, porque com isso a equipa ia perder o entendimento do espaço. Onde ele estiver estará pressionado, mas não vamos ter atenção especial», garantiu.



De seguida, o treinador do Sporting defendeu que a equipa joga melhor sem bola esta época do que no ano anterior.



«A equipa joga melhor com bola. Conseguimos manter mais tempo a bola seja em que campo for. Perdemos jogadores importantes que nos davam capacidade para dividir o jogo mesmo sem ter grande construção. O Matheus dava isso, o Palhinha ajudava a parar os contra-ataques. Mas temos outras coisas. O Ugarte na construção, o Morita tem sido um bom complemento. Se precisarmos de um médio mais ofensivo, temos o Pote. Mudámos um pouco a forma, mas temos maior variabilidade no jogo», defendeu.



«Sabemos das nossas limitações. Temos um grupo em que todos podem passar e às vezes isso é bom, outras vezes é mau. Não há uma equipa que se destaque, embora o Tottenham seja um mundo diferente. A ambição é a de vencer o próximo jogo e depois vamos ver o que acontece», acrescentou, relativamente ao objetivo da equipa no grupo D.



O Eintracht Frankfurt-Sporting está agendado para as 17h45, desta quarta-feira e é referente ao grupo D da Liga dos Campeões.