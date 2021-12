A UEFA decidiu cancelar o jogo entre o Tottenham e o Rennes, da Liga Conferência, que tinha sido adiado devido a vários casos positivos do novo coronavírus na equipa inglesa.



«Infelizmente, e apesar de todos os esforços, não foi encontrada uma solução que servisse os interesses dos dois clubes», afirmou um porta-voz da UEFA à AFP.



Recorde-se que, na quarta-feira, o Tottenham tinha revelado que um surto de covid-19 já tinha atingido 13 elementos do clube, entre os quais oito jogadores e que levaram o emblema, inclusivamente, a fechar o centro de treinos da equipa.



Pelo mesmo motivo, foi adiado um jogo dos Spurs na Premier League.



E agora? De acordo com o porta-voz da UEFA, o resultado final do Tottenham-Rennes será determinado pela instância disciplinar do organismo.



À entrada para a última jornada do Grupo G da Liga Conferência, o Rennes tinha já assegurado a presença nos oitavos de final da competição, ao contrário dos ingleses. O Tottenham deverá ser punido com pena de derrota 3-0 na secretaria, como prevê o regulamento da UEFA para as competições europeias adaptado à pandemia.



Num cenário de casos de covid, a equipa deve alinhar se tiver pelo menos 13 jogadores, entre os quais um guarda-redes. O Tottenham não jogou devido à ausência de oito jogadores, enquanto o Leicester atuou em Nápoles sem sete dos seus jogadores.

O Tottenham-Rennes foi inicialmente adiado, mas encontrar uma data alternativa tornou-se complicado, já que a formação britância tem seis encontros domésticos para disputar até 28 de dezembro. Uma derrota na secretaria ditará a eliminação do clube londrino na Liga Conferência Europa.



Em Portugal, a Liga já iniciou o processo para o instituir mínimo de 13 jogadores por equipa, tal como acontece nas provas europeias, em cenário de covid-19. Tudo para que situações como a ocorrida no jogo entre o Belenenses e o Benfica, a 27 de novembro, não se voltem a verificar.