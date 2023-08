O carrasco do Arouca no acesso à fase de grupos da Liga Conferência esteve perto de dar uma ajuda a Portugal na perspetiva do ranking da UEFA, mas foi outro português a brilhar, por fim, no Brann-AZ Alkmaar: a equipa neerlandesa levou a melhor no play-off e eliminou os noruegueses no desempate por penáltis, com o remate final a ser da autoria de Alexandre Penetra.

Depois do 1-1 na primeira mão, o AZ chegou a estar a vencer por 2-0 e por 3-1 na Noruega, onde o Arouca foi eliminado na eliminatória anterior. Porém, o Brann chegou mesmo ao 3-3 e o jogo acabou por ir para grandes penalidades.

Aí, as duas equipas marcaram os cinco primeiros penáltis, mas o Brann não concretizou o sexto e Alexandre Penetra confirmou o apuramento do AZ, num dia que podia ter sido de pesadelo para os Países Baixos, que já tinham visto o Twente ter afastado.

Penetra tinha sido lançado aos 90+1m, num jogo que também teve Tiago Dantas, a partir dos 112 minutos.

Quem sofreu, mas também se apurou, foi o Lille, treinado pelo português Paulo Fonseca. Com Tiago Santos e Ivan Cavaleiro no onze inicial e depois do triunfo por 2-1 em França, o Lille perdeu por 1-0 no final do tempo regulamentar, desfecho que obrigou a prolongamento. Jonathan David, ao minuto 109, fez o 1-1, que permitiu aos gauleses festejar.

O Besiktas, com Gedson Fernandes a titular, também confirmou o apuramento ao vencer o Dínamo Kiev por 1-0, depois de ter ganho por 3-2 na primeira mão.

O Adana Demirspor, com Kevin Rodrigues no onze e Nani no banco, foi eliminado das competições europeias: a jogar em casa, depois da derrota por 2-1 na Bélgica ante o Genk, empatou 1-1 em casa.

O Eintracht Frankfurt, com Aurélio Buta a titular, também se apurou: após o empate na Bulgária (1-1) na primeira mão, venceu por 2-0 na receção ao Levski.

O último apurado para a fase de grupos da Liga Conferência foi o Legia, já perto da meia-noite, na Polónia. Com Yuri Ribeiro e Josué Pesqueira a titulares, o Legia venceu o Midtjylland no desempate por penáltis. Depois do 3-3 na Dinamarca, houve 1-1 na Polónia ao fim do tempo regulamentar, nada mudou no prolongamento e os polacos triunfaram por 6-5 nos penáltis, com um dos remates certeiros a ser da autoria de Josué.

Nos outros jogos, Ballkani, Maccabi Tel Aviv, Trnava, Ferencvaros, Fiorentina, Astana, Club Brugge, Aston Villa e Nodsjaelland também se apuraram. Fora das competições europeias ficaram BATE, Celje, Dnipro, Zalgiris, Rapid Viena, Partizani, Osasuna, Hibernian e Partizan Belgrado.

Entre os outros sete jogos que finalizaram primeiro, o APOEL, orientado por Ricardo Sá Pinto, foi eliminado no play-off.

TODOS OS RESULTADOS DO PLAY-OFF DA LIGA CONFERÊNCIA