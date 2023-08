O Lille, treinado pelo português Paulo Fonseca, venceu na noite desta quinta-feira na receção ao Rijeka, por 2-1, em jogo da primeira mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga Conferência.

Com Tiago Santos a titular, o Lille ficou em desvantagem aos 24 minutos, com um golo de Marco Pasalic, mas Edon Zhegrova empatou perto do intervalo, ao minuto 43.

Na segunda parte, o português Ivan Cavaleiro entrou aos 66 minutos – a mesma altura em que Tiago Santos saiu – e assistiu para o golo da vitória, apontado de cabeça por Leny Yoro, aos 89 minutos, depois de um cruzamento de Cavaleiro, do lado direito.

No Rijeka, Danilo Veiga não saiu do banco de suplentes.

Na Bélgica, o APOEL, treinado pelo também português Ricardo Sá Pinto, perdeu por 2-0 ante o Gent, que marcou por Malick Fofana (77m) e Hong Hyun-Seok (90+2m). Nos cipriotas, Tomané entrou aos 72 minutos.

Já o Legia Varsóvia empatou a três golos na visita ao Midtjylland, com Yuri Ribeiro e Josué Pesqueira a titulares. Josué fez mesmo a assistência para um golo, na circunstância o 2-2, ao minuto 64, apontado por Slisz. Gual (26m) e Kramer (86m) fizeram os outros golos dos polacos, que responderam a três desvantagens, criadas pelos golos de Juninho (16m) e Franculino, que bisou (34m, 71m). Josué saiu ao minuto 78.

O Besiktas, com Gedson Fernandes nos 90 minutos, venceu na visita ao Dínamo Kiev (2-3), em jogo realizado em Bucareste, na Roménia. Aboubakar (40m, penálti), Colley (64m) e Zaynutdinov (90+5m) deram a vitória aos turcos. Shaparenko (60m) e Voloshyn (66m) marcaram para os ucranianos.

Na Bulgária esteve em ação outro português, Aurélio Buta, titular no empate do Eintracht Frankfurt ante o Levski (1-1). Kolo Muani marcou para os alemães (6m) e Fadiga empatou já na compensação (90+5m), num jogo em que Buta saiu ao minuto 87.

O Adana Demirspor, com Kevin Rodrigues e Nani no onze inicial, perdeu por 2-1 na visita ao Genk, num jogo em que Kevin saiu ao minuto 39 e Nani ao minuto 78. Akbaba até deu vantagem aos turcos (48m), mas Arokodare (77m) e Daniel Muñoz (90+3m) deram o triunfo com reviravolta ao Genk.

O PAOK Salónica, com Rafa Soares a titular, venceu por 2-1 na visita ao Hearts, com golos de Schwab (12m, penálti) e Zivkovic (75m), em resposta ao golo inicial de Shankland (9m, penálti). Vieira foi suplente não utilizado no PAOK.

Também do banco, nos Países Baixos, Alexandre Penetra viu o empate do AZ na receção ao Brann (1-1), carrasco do Arouca na terceira pré-eliminatória. Niklas Castro adiantou os noruegueses (59m) e Chatzidiakos empatou (71m). Igualmente no banco ficaram Diogo Queirós e Fábio Vianna, na vitória do Farul Constanta ante o HJK, por 2-1. Toivio adiantou os finlandeses na Roménia, aos 50 minutos, mas Rivaldinho (58m) e Popescu (82m) viraram o resultado.

Presente também neste play-off, a Fiorentina, finalista vencida da última edição da Liga Conferência, perdeu na visita ao Rapid Viena, por 1-0.