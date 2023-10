O Lille, de Paulo Fonseca, recebeu e venceu esta quinta-feira o Slovan Bratislava por 2-1, em jogo da terceira jornada da fase de grupos da Liga Conferência.

Tiago Santos foi titular na formação do técnico português – Ivan Cavaleiro entrou na segunda parte – e viu a formação visitante abrir o marcador aos 23 minutos, por Cavric.

Na segunda parte, Yazici empatou aos 68 minutos e Remy Cabella completou a reviravolta aos 82 minutos, servido por Zhegrova.

Com este resultado, o Lille lidera o grupo A com sete pontos, com mais um do que o Slovan Bratislava. O Klaksvik, que bateu o Olimpia Ljubljana (de Rui Pedro e Diogo Pinto) por 3-0, é terceiro, com quatro pontos. A formação eslovena ainda não pontuou, ao passo que o conjunto das Ilhas Faroé conseguiu o primeiro triunfo de sempre em competições europeias para o país.

No grupo E, o Aston Villa venceu em casa do AZ Alkmaar, de Alexandre Penetra e Tiago Dantas – jogaram os dois –, por 4-1.

Leon Bailey (13m), Youri Tielemans (23m), Watkins (51m) e McGinn (56m) marcaram para os villans, Sadiq reduziu para o AZ (65m).

No mesmo grupo, o Legia, com Josué e Yuri Ribeiro – Gil Dias não jogou –, triunfou em casa do Zrinjski, por 2-1.

A formação da casa até marcou primeiro, por Bilbija (30m), mas Jakovljevic empatou logo a seguir, com um autogolo. Aos 62 minutos, Kramer virou o resultado para 2-1.

O Legia lidera o grupo com seis pontos, os mesmos do Aston Villa. Zrinksji e AZ Alkmaar têm três.

No grupo H, o Nordsjaelland foi a casa do Trnava por 2-0, com Andreas Schjelderup em destaque: o médio emprestado pelo Benfica fez a assistência para o segundo golo, da autoria de Rasmussen (48m).

Antes, aos 36 minutos, Jensen-Abbew já havia feito o 1-0.

Líder do grupo com nove pontos, mais três do que o Nordsjaelland, o Fenerbahçe recebeu e venceu o Ludogorets, por 3-1, com Miguel Crespo no onze inicial.

LIGA CONFERÊNCIA: TODOS OS RESULTADOS E CLASSIFICAÇÕES.

Batshuayi (42m) e Zajc (52m e 90+3m) marcaram para a formação turca, Rodrigo Becão, com um autogolo, fez o único golo dos forasteiros.

O Eintracht Frankfurt, com Aurélio Buta no banco, goleou na receção ao HJK (6-0), enquanto o PAOK, de Vieirinha e Rafa Soares, venceu o Aberdeen por 3-2. O conjunto escocês esteve a ganhar 2-0 (golos de Miovski e Polvara), mas o PAOK, com uma reviravolta épica, conseguiu os três pontos: Despodov reduziu aos 73 minutos, Vieirinha empatou aos 84 minutos e Schwab, de penálti, fez o 3-2 final aos 90+6 minutos.

Por último, o Besiktas, com Gedson Fernandes na segunda parte, perdeu no terreno do Bodo/Glimt: Gronbaek (29m), Moumbagna (58m) e Saltnes (87m) deram vantagem ao clube norueguês, a equipa turca reduziu com um autogolo de Moe nos descontos.