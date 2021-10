O FK Bodo/Glimt goleou na quinta-feira a Roma, de José Mourinho, por 6-1, na terceira jornada do grupo C da Liga Conferência, e houve festa rija no balneário.

O clube norueguês partilhou nas redes sociais a euforia da equipa após a goleada histórica, que é a pior derrota da carreira de Mourinho.

Veja as imagens no vídeo abaixo: