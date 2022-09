A Croácia venceu a Dinamarca por 2-1 e saltou para o primeiro lugar do Grupo 1 da Liga A, ficando em posição privilegiada para, na última jornada, garantir a qualificação para a Final Four da competição. A França, por seu lado, alcançou a primeira vitória na competição, depois de dois empates e duas derrotas, ao bater a Áustria, em Paris, por 2-0.

Começamos pelo assalto ao primeiro lugar do Grupo 1, com a Croácia a destronar a Dinamarca, no Estádio Maksimir, com um triunfo por 2-1. Depois de uma primeira parte sem golo, Borna Sosa colocou a equipa da casa em vantagem, logo a abrir a segunda parte. A Dinamarca, que defendia o primeiro lugar no grupo, ainda empatou, com um golo de Eriksen, a passe de Maehle, aos 77 minutos, mas, dois minutos volvidos, a seleção dos quadradinhos recuperou a vantagem, com Lovro Majer a marcar a passe de Petkovic.

Com este triunfo, a Croácia assume a liderança do grupo 1, com 10 pontos, mais um do que a Dinamarca. A luta pelo primeiro lugar continua em aberto, com os croatas a visitarem a Áustria no próximo domingo e os dinamarqueses a receberem a França no mesmo dia.

Por falar em França, os Bleus de Didier Deschamps conquistaram esta quinta-feira a primeira vitória que pode ser decisiva para assegurar a manutenção na Liga A. Os franceses bateram a Áustria no Stade de France com dois golos na segunda parte. O inevitável Kylian Mbappé abriu o marcador, aos 56 minutos, enquanto Giroud, a passe de Griezmann, confirmou a vitória dos franceses aos 65.

Com este triunfo, a França deixa o último lugar do grupo e ultrapassa a Áustria, antes de no próximo domingo visitar a Dinamarca.

Com uma jornada por disputar, a classificação do Grupo 1 da Liga A está assim definida: Croácia, 10 pontos; Dinamarca, 9; França, 5; Áustria, 4.