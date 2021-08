O Benfica recebe na noite desta terça-feira (20 horas) os russos do Spartak Moscovo, no Estádio da Luz, em jogo da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Depois de ter feito seis alterações na equipa do jogo na Rússia para Moreira de Cónegos, o treinador dos encarnados, Jorge Jesus, deve de novo, tendo agora como comparação o duelo com o Moreirense, efetuar mudanças na equipa para o jogo que pode valer a passagem ao play-off.

Na antevisão ao jogo, Jesus deixou a garantia de que, se Gonçalo Ramos recuperasse fisicamente após o jogo de Moreira, que ia ser o titular ante os russos. Além disso, é expectável que alguns titulares do jogo em Moscovo voltem ao onze inicial, nomeadamente no meio-campo e no ataque.

Veja, na galeria associada, o onze provável do Benfica para o jogo com o Spartak, elaborado pelo Maisfutebol.