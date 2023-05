A polícia dos Países Baixos anunciou a detenção de sete adeptos ultras que estiveram envolvidos nos graves incidentes que marcaram o embate entre o AZ Alkmaar e o West Ham, na passada quinta-feira, na meia-final da Liga Europa. Há, pelo menos, mais dez identificados que estão a ser procurados pelas autoridades.

Os incidentes verificaram-se no final do jogo que apurou a equipa londrina para a final da Liga Europa quando um grupo de adeptos do AZ Alkmaar invadiu a bancada onde estavam os familiares e amigos dos jogadores do West Ham a festejar.

Ao longo dos últimos dias, com recurso a imagens de televisão, a polícia neerlandesa conseguiu identificar os adeptos que participaram nas agressões, entre os quais estão os sete ultras que agora foram detidos.

No total, 26 pessoas já foram ouvidas pela polícia, sete ficaram detidas e dez outras estão ainda a ser procuradas. «Há um grupo de pessoas que não estávamos a investigar de início, mas que foram agora identificadas nas imagens que temos disponíveis», explicou um porta-voz da polícia.

As fotografias dos dez adeptos que estão agora a ser procurados pela polícia foram difundidas por um canal de televisão dos Países Baixos na passada terça-feira.

