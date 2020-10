Nuno Tavares, lateral do Benfica, em declarações à Sport TV, depois da vitória do Benfica sobre o Standard Liège (3-0), no Estádio da Luz, em jogo da segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa:

[Jogo correu bem? A si e à equipa?]

- Sim, foi um jogo bem conseguido da nossa parte e isso também contribuiu para a minha parte. Estou focado ao máximo, quero ajudar a equipa.

[Vai aproveitar a lesão de Grimaldo para agarrar o lugar?]

- Quero agarrar o lugar, amanhã pode ser meu definitivamente.

[Houve uma altura que fez todo o corredor]

- Foi isso que o treinador me pediu, tentei ao máximo seguir as ordens do treinador.

[[Obrigatório vencer os jogos em casa?]

- Queremos ganhar todos os jogos, seja em casa ou fora. Queremos manter o primeiro lugar no grupo.

[Golos na segunda parte]

- Estudámos bem o adversário, sabíamos que iam fechar muito mas na segunda parte conseguimos desbloquear o jogo.

[Regresso dos adeptos às bancadas]

- Foi muito bom. Claro que é sempre mais um incentivo para ganharmos o jogo. Hoje estivemos aqui, olhamos para as bancadas e vimos que estavam bem preenchidas.

[Calendário do Benfica com jogos de três em três dias]

- Temos jogadores para jogarmos de três em três dias, os que vêm estão sempre prontos para ajudar, como foi o meu caso agora.