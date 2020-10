Declarações do futebolista do Benfica, Otamendi, à SportTV, após a vitória por 3-0 ante o Standard Liège, em jogo da segunda jornada do grupo D da Liga Europa:

«Fizemos um grande jogo, procurámos sempre atacar, estar bem a nível defensivo e também quando perdíamos a bola, pressionar no meio-campo contrário. Fizemos bem as coisas e por isso conseguimos a vitória.»

«As ocasiões de golo criámos muitas, mas eles estavam a defender bem. Quando uma equipa defende bem o importante é ter paciência, procurámos sempre as debilidades da equipa e fizemos a diferença rapidamente.»

«Estou feliz, precisava de jogar, vim para uma grande equipa, com bons jogadores, com vontade de ganhar, é uma equipa nova, com jogadores novos que estão a aprender com a experiência do treinador. Com trabalho, os resultados vão refletir-se em campo.»

[Facto de já ter colocado a braçadeira de capitão:] «É um privilégio ser capitão de equipa, mas em campo o mais importante é a comunicação de todos, para que o Benfica seja cada vez maior.»