O futebolista do Arsenal, Granit Xhaka, afirmou esta quarta-feira que espera estar mais feliz do que o colega de seleção Haris Seferovic, na noite de amanhã, após o jogo da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa, frente ao Benfica.

«Penso que o 1-1 foi talvez, ligeiramente, um resultado melhor para nós do que para eles, porque nós éramos visitantes, mas com o 1-1 está em aberto. Eu e o Seferovic conhecemo-nos bem desde cerca dos 16 anos, jogamos juntos na seleção, conhecemo-nos bem não só como pessoas, mas também a nível familiar. Está bem no Benfica e espero que amanhã possa estar mais feliz do que ele», respondeu, já após ter feito uma profunda reflexão sobre os insultos nas redes sociais.

Na última semana, uma investigação noticiada pela imprensa inglesa, feita por uma empresa de análise de dados, a Signify, deu conta de que detentores de ingresso para a época no Arsenal cometeram abusos sobre Xhaka, um de vários jogadores da Premier League visados no Twitter.

«Foi uma de muitas [mensagens], se for honesto. É só sobre mim, sou eu que estou em campo, não a minha mulher, o meu filho ou a minha família. Se quiserem criticar, critiquem-me, mas não envolvam outras pessoas», começou por dizer.

«É problema: se perdes, toda a gente te escreve, não é possível perceber que escrevam coisas assim. Eu desejava conhecer essas pessoas, sentar-me com elas e perguntar olhos nos olhos: porque é que estás a escrever estas coisas? Eu leio as mensagens, mas não podes dar-lhes uma resposta, a resposta é falar com o clube e dizer o que se passa. Como disse antes, gostava de conhecer as pessoas cara a cara, esta não é a melhor forma de o fazer», disse.

O Arsenal-Benfica joga-se a partir das 17h55 de quinta-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.