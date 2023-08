O Olympiakos, onde joga o português João Carvalho, recebeu e venceu esta quinta-feira o Cukaricki, por 3-1, na primeira mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa.

El Kaabi (3m e 40m) e Fortounis (16m) fizeram os golos do Olympiakos, que na primeira parte parecia embalar para uma goleada, mas apesar da superioridade ficou-se pelos três golos e ainda permite à equipa sérvia sonhar na segunda mão, sobretudo depois de Miladinovic ter reduzido já na compensação (90+3m).

João Carvalho ficou no banco, num jogo em que Sotiris, cedido com opção de compra pelo Sporting, entrou no Olympiakos, ao minuto 83.

Entre os últimos jogos do dia no play-off da Liga Europa, o Lugano, do ex-Sporting Martim Marques (que ficou no banco de suplentes), perdeu por 2-0 na visita ao Union St. Gilloise: Eckert Ayensa (8m) e Terho (71m) fizeram os golos dos belgas.

Já o Slovan Bratislava recebeu e venceu o Aris Limassol (2-1), o mesmo resultado conseguido pelo LASK Linz, na receção ao Zrinjski. O Klaksvik, que tem feito sonhar as Ilhas Faroé nas rondas preliminares da UEFA, empatou na receção ao Sheriff Tiraspol (1-1), ficando a eliminatória totalmente em aberto para daqui a uma semana.

O dia já tinha ficado marcado pela derrota do Olimpia Ljubljana, treinado por João Henriques, assim como pelos triunfos do Ajax e do Dínamo Zagreb, desfechos negativos para o Sporting na perspetiva da presença no pote 1 para o sorteio da fase de grupos.