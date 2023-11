O Slavia Praga recebeu e venceu a Roma por 2-0, resultado com que os italianos tinham batido os checos na jornada anterior, para assumir a liderança do grupo G da Liga Europa a final da quarta jornada.

Com Mourinho a cumprir o quarto de quatro jogos longe do banco – castigo da UEFA – a equipa orientada a partir do banco por Salvatore Foti mal criou perigo ao Slavia na primeira parte. Foram os checos a ter a melhor ocasião até ao intervalo, por Chytil, num remate pouco por cima, ao minuto 27.

Na segunda parte, Václav Jurecka fez o 1-0 para o Slavia. Provod fez um belíssimo cruzamento na esquerda, Mile Svilar ainda defendeu o cabeceamento de Masopust, mas Chytil recolheu a bola na sobra e assistiu para o desvio certeiro de Jurecka.

Do banco da Roma ainda saiu Dybala, aos 68 minutos, mas pouco depois o Slavia fez o 2-0, por Lukás Masopust, num remate forte em zona frontal, após um passe de Dorley.

O médio português Renato Sanches entrou aos 77 minutos, mas a Roma não conseguiu contrariar a vantagem dos checos, numa segunda parte em que a Roma teve a melhor ocasião num remate de Belotti logo após o 1-0 e na qual sofreu o 2-0 quando estava a ter uma reação ofensiva mais concreta à procura do empate.

No outro jogo do grupo, disputado à mesma hora, o Servette deu a volta ao Sheriff e venceu por 2-1.

Na classificação, o Slavia chega aos nove pontos, os mesmos da Roma, sendo que as duas equipas estão igualadas no confronto direto. Faz a diferença o saldo de golos, melhor para os checos, que têm 10-2, para 8-3 da Roma. O Servette é 3.º com quatro pontos e o Sheriff é último, com um ponto.